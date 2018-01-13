Порошенко підписав указ щодо захисту прав дітей-сиріт

Президент України Петро Порошенко підписав указ про заходи щодо захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як повідомляє прес-служба Адміністрації президента,документ виданий з метою забезпечення додержання прав і законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, посилення захисту їх особистих і майнових прав.

За повідомленням, з метою забезпечення житлом цієї категорії дітей Порошенко доручив уряду передбачати щорічно у держбюджеті видатки для будівництва малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла.

Кабінет міністрів також має опрацювати питання щодо розробки типових проектів та вимог для будівництва таких будинків.

Крім того, уряду доручено вирішити питання щодо підвищення розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

За даними керівника суспільних програм Інституту суспільно-економічних досліджень Маріанни Онуфрик, приблизно 106 тисяч дітей в Україні сьогодні живуть у різних інтернатних закладах, проте серед них тільки 8% дійсно не мають батьків та інших родичів.