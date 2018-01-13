Військові повідомили про перший артилерійський обстріл від початку нинішнього перемир’я

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти гібридної російської агресії на окупованій частині Донбасу повідомили, що 13 січня бойовики застосували артилерію вперше за час дії нинішнього режиму припинення вогню, який оголосили наприкінці минулого року.

У повідомленні про події станом на 18-у годину 13 січня нічого не згадано про можливих потерпілих із українського боку.

Як повідомили військові, артилерійські системи калібру 122 міліметри були застосовані по укріпленнях сил АТО на підступах до села Водяного на півдні Донецької області. Там також були застосовані міномети калібру 120 міліметрів і гранатомети. На інших ділянках на обох оперативних напрямках, донецькому й луганському, обстріли велися зі стрілецької зброї, гранатометів і мінометів калібрів 82 м 120 міліметрів.

«Загалом від початку доби уздовж лінії розмежування сторін зафіксовано 6 обстрілів укріплень Збройних сил України. В одному випадку українські воїни давали ворогу адекватну відповідь», – мовиться в повідомленні.

У підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частину Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, наразі не робили заяв про становище на фронті протягом дня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Він мало на меті замінити оголошений було у зв’язку з початком у вересні навчального року «режим тиші», який не призвів до припинення обстрілів. Нинішнє нове перемир’я так само порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.