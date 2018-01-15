Теніс: 15-річна Марта Костюк стала авторкою сенсації на Australian Open

15-річна українка Марта Костюк стала авторкою сенсації в першому колі відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, першого в сезоні турніру серії Grand Slam. Костюк, яка пробилася до основної сітки змагання в Мельбурні через кваліфікацію, не просто перемогла, а розгромила в двох сетах 27-му ракетку світу китаянку Шуай Пен – 6:2, 6:2.

Для перемоги над 32-річною суперницею юніорці знадобилося всього 57 хвилин.

Раніше до другого кола змогли пробитися Олександр Долгополов та Катерина Бондаренко, а Катерина Козлова змушена зачохлити ракетку, програвши росіянці Анастасії Павлюченковій.

Пізніше свій поєдинок першого ігрового дня проведе перша ракетка України Еліна Світоліна.