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15 Січень 2018, Київ 14:40
Новини | Суспільство

Теніс: 15-річна Марта Костюк стала авторкою сенсації на Australian Open

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу, ілюстративне фото

15-річна українка Марта Костюк стала авторкою сенсації в першому колі відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, першого в сезоні турніру серії Grand Slam. Костюк, яка пробилася до основної сітки змагання в Мельбурні через кваліфікацію, не просто перемогла, а розгромила в двох сетах 27-му ракетку світу китаянку Шуай Пен – 6:2, 6:2.

Для перемоги над 32-річною суперницею юніорці знадобилося всього 57 хвилин.

Раніше до другого кола змогли пробитися Олександр Долгополов та Катерина Бондаренко, а Катерина Козлова змушена зачохлити ракетку, програвши росіянці Анастасії Павлюченковій.

Пізніше свій поєдинок першого ігрового дня проведе перша ракетка України Еліна Світоліна.

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