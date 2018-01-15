Балух: сфабрикована справа не змусить полюбити «нову Батькіщину»

Обвинувачений російськими силовиками в зберіганні боєприпасів український активіст Володимир Балух 15 січня в заключному слові на засіданні підконтрольного Кремлю Роздольненського районного суду окупованого Криму заявив, що справа проти нього «сфабрикована у зв’язку з його політичною позицією» і це не змусить його любити «нову Батьківщину».

Як повідомляє сайт Крим.Реалії, український активіст зазначив, що «сльози матерів тих, що сьогодні захищає своє право на свободу, ще віділлються всім, хто сьогодні стоїть за переслідуваннями в Криму». Балух додав, що боротиметься за притягнення до відповідальності всіх, хто має відношення до «фабрикації його справи».

Також він наголосив, що не вірить у справедливість судового рішення і все це «викликає у нього тільки посмішку». Завершальними словами Балуха на суді стали: «Перемога все одно буде за нами. Слава Україні!»

Роздольненський суд вирішив оголосити вирок у «справі Балуха» 16 січня о 14:00 (13:00 за Києвом).

Раніше російський прокурор попросив для українського активіста 5 років і 1 місяць позбавлення волі з відбуванням у колонії-поселенні і оплату штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (це близько 9,2 тисячі гривень).

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

У серпні 2017 року суд оголосив вирок українському активісту – три роки і сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Під час розгляду апеляційної скарги вирок Балухові скасували. Справу відправили на повторний розгляд.

Роздольненський районний суд 1 грудня змінив запобіжний захід українському активісту на домашній арешт упродовж двох місяців.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.