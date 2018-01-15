87 людей захворіли на кір від початку року в Києві – КМДА

Від початку року в Києві на кір захворіли 87 людей, повідомила 15 січня директор департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Валентина Гінзбург.

За її словами, тяжких випадків наразі немає.

«Якщо в середу і четвер реєструвалася найбільша кількість випадків кору, то уже в п’ятницю і на вихідні зменшилась кількість зареєстрованих захворілих», – сказала вона.

Гінзбург повідомила, що з 87 випадків кору, зареєстрованих на сьогоднішній ранок, 66 – це випадки серед дітей.

12 січня київська влада повідомляла про зареєстровані 74 випадки захворювання на кір.

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні наразі немає епідемії кору, а триває спалах цього захворювання. Спалахи кору мають циклічний характер і відбуваються кожні 5-6 років.

У міністерстві наголошують, що ліків від кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання – вакцинація, а головна причина спалахів – низьке охоплення щепленнями.

За 2017 рік в Україні зафіксували 4782 випадки захворювання на кір, найбільше випадків зареєстрували в Івано-Франківській області – 1344, повідомляли у міністерстві.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, підвищення температури, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.