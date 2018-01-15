Український дипломат нагадав Росії Будапештський меморандум

Посол України в Австрії Олександр Щерба нагадав Росії зміст Будапештського меморандуму, порушення якого Москва вкотре заперечила.

Він навів у твітері текст першої статті меморандуму: «США, Росія і Велика Британія підтверджують свої зобов’язання перед Україною, відповідно до Заключного акту Комісії з безпеки і співпраці в Європі (попередниці ОБСЄ – ред.), поважати незалежність, суверенітет і нинішні кордони України» (станом на 1994 рік – ред.). Пізніше до зобов’язань за цим меморандумом приєдналися Франція і Китай – разом усі офіційні ядерні держави.

Так дипломат відповів на слова голови МЗС Росії Сергія Лаврова, ніби Москва не порушувала Будапештського меморандуму. При цьому російський міністр послався на те, що його країна не порушила однієї з інших статей документа – про незастосування щодо України ядерної зброї чи погроз вжити таку зброю.

«Нагадаю, що ми так і не застосовували і не погрожували Україні ядерною зброєю, тому ніякого порушення меморандуму не відбулося», – стверджував Лавров раніше 15 січня. При цьому він також заявив, що Росія визнає територіальну цілісність України, але лише «в тих кордонах, які склалися» після захоплення Москвою українського Криму і заяв про вступ півострова до Росії на початку 2014 року.

Ця позиція, яку в Москві висловлюють уже не вперше, є прямим порушенням Будапештського меморандуму. Цей документ ядерні країни уклали 1994 року з Україною для гарантування її безпеки після відмови Києва від належної йому радянської ядерної зброї. Після захоплення Криму і початку гібридної агресії Росії на Донбасі інші сторони документа теж не захистили Україну, застосувавши проти Москви дипломатичні і санкційні кроки.