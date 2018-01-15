У Східнокитайському морі розлилася нафтова пляма після аварії іранського танкера

Китайські кораблі намагаються очистити море від великої плями нафти, яка виникла після того, як затонув танкер «Санчі», зареєстрований на іранську компанію.

Два кораблі застосували хімічні засоби, щоб нафта розчинилася. Вважається, що пляма площею в 120 кілометрів сформована паливом, яке використовувалося для живлення «Санчі», що перевозив 136 тисяч тон конденсату – легкозаймистого надлегкого палива.

«Ця робота є однією з тих, на яких ми фокусуємося. Це також пріоритетна сфера наших зусиль. Ніхто не хоче бачити великомасштабну вторинну катастрофу», – сказав речник Міністерства закордонних справ Китаю Лю Кан.

6 січня танкер, який ходив під прапором Панами, зіткнувся з вантажним кораблем і загорівся. 14 січня він затонув. 32 члени екіпажу «Санчі», включно з 30 іранцями й двома бангладешцями, вважаються загиблими.

Екологічна організація Greenpeace заявляє, що корабель вибухнув і затонув у «важливий період» нересту риби.

«Санчі» збудований у 2008 році й зареєстрований на базовану в Гонконгу іранську компанію Bright Shipping Ltd.