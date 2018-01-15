Росії невигідно денонсувати угоду про дружбу з Україною – Бабін

Денонсація Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною наразі невигідна самій Росії, переконаний представник президента України в Автономній республіці Криму Борис Бабін. Про це він сказав в коментарі Радіо Свобода.

За його словами, зараз Росія намагається імітувати миротворчий процес перед країнами Заходу, тому міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову довелося своєю заявою спростовувати заяву депутата Держдуми Костянтина Затуліна.

«Якщо вони денонсують договір – це черговий доказ того, що між державами конфлікт, що Росія агресор, що вона має до України територіальні претензії, як у Криму, так і в інших регіонах. Лавров розуміє, що Росії зараз таке не потрібно, тому він вирішив спростувати заяву Затуліна», – вважає Бабін.

При цьому він нагадав, що Росія визнавала приналежність Криму Україні не лише у Договорі про дружбу, співробітництво і партнерство. За словами Бабіна, підтвердженням цьому є низка документів, які Україна нині використовує у міжнародних судах.

«Це і договори про перебування російського флоту у Криму, це і договори щодо перспектив розмежування Азовського моря і Керченської протоки між Україною і Росією, це угода про перебування у Криму російського консульства. Починаючи з 1991 року є багато угод, де Росія визнає приналежність Криму Україні», – пояснив Бабін.

Казати, що Договір про дружбу не поширюється на Крим – це означає з боку Лаврова «клеїти дурня і брехати», вважає український посадовець.

15 січня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «Росія поважає територіальну цілісність України» в межах, що склалися після анексії Криму, коментуючи дію міжнародних договорів між Україною та Росією, які передбачають взаємну повагу територіальної цілісності країн.

Днем раніше депутат Державної думи Росії Костянтин Затулін запропонував денонсувати Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною в тій частині, де країни визнають територіальні кордони одна одної.

Депутат вважає, що договір «односторонньо вигідний» Україні. «Бо, не обумовлюючи механізмів партнерства, співпраці і дружби, в другій статті договору ми визнаємо територіальні межі України, а вони, відповідно, наші – на момент підписання та ратифікації цього документа. Тобто йдеться про те, що, підписавши цей договір, Росія в 1997-му, а потім під час ратифікації в 1999 році підтвердила, що вона вважає, скажімо, Крим і Севастополь частиною території України», – зазначив Затулін.

Укладений у 1997 році Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною є основоположним документом російсько-українських відносин. Він передбачає стратегічне партнерство двох країн «на основі принципів взаємної поваги, суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання суперечок, незастосування сили або загрози силою, включаючи економічні та інші способи тиску».