Екс-стратег Трампа Беннон свідчитиме перед присяжними у справі про втручання Росії в американські вибори

Колишній головний стратег президента США Дональда Трампа Стів Беннон отримав виклик свідчити перед судом присяжних, повідомляє The New York Times.

Посилаючись на людину з безпосереднім знанням цієї справи, американська газета 16 січня заявила, що Беннону минулого тижня адресував повістку спецпрокурор Роберт Мюлєр, який веде розслідування ймовірного російського втручання на президентських виборах 2016 року та можливої змови із помічниками Трампа.

Представники офісу Мюлєра відмовились давати коментарі. Адвокат Беннона також поки що не коментує ситуації.

Згадане повідомлення виникло тоді, коли Бенон з'явився 16 січня перед комітетом розвідки Палати представників Конгресу США, який теж досліджує ймовірне російське втручання у минулорічну президентську кампанію.

У січні 2017 року розвідувальні служби США оприлюднили дані, згідно з якими російський уряд проводив узгоджену кампанію із впливу на вибори 2016 року в США на користь Трампа.

Американські спецслужби впевнені, що російська влада стоїть за хакерськими атаками на сайт Демократичної партії і передвиборну команду кандидата від цієї партії Хілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів.

Дональд Трамп регулярно критикував Мюллера через заяви про втручання Росії у вибори в США чи інші зв’язки з його кампанією, називаючи це «полюванням на відьом». Чотири особи з оточення Трампа були звинувачені або визнані винними за звинуваченнями у відповідних зв’язках.

Колишній зовнішньополітичний радник виборчої кампанії Дональда Трампа Джордж Пападопулос визнав себе винним в тому, що він брехав агентам ФБР, як і екс-радник з нацбезпеки Майкл Флінн. Обоє співпрацюють зі слідчими Мюллера. Колишньому голові президентської кампанії Трампа Полу Манафорту і його партнеру Ріку Гейтсу були висунуті звинувачення у змові і брехні федеральним агентам. Вони це заперечують.

Росія традиційно відкидає всі звинувачення у втручаннях у вибори чи інші аспекти внутрішніх справ США та інших країн, попри всі численні докази таких її дій.