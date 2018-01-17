Росія: суд арештував двох підлітків після нападу на школу в Пермі

Суд у російському місті Пермі заарештував на два місяці двох підлітків після нападу з ножами на школу. Засідання відбувалося в лікарні, де перебувають обвинувачені. Як повідомляє Слідчий комітет Росії, їм також висунули обвинувачення за статтею «замах на вбивство».

«За версією слідства, 15 січня 2018 року учень 10 класу і його неповнолітній знайомий – колишній учень цього навчального закладу – прийшли в школу, озброївшись ножами. Увійшовши в аудиторію, де займалися діти одного з молодших класів, обвинувачені умисно заподіяли дев’ятьом учням і вчительці множинні ножові поранення», – заявляють у Слідчому комітеті Росії.

За повідомленням, у зв’язку з тим, що обвинувачені завдали ударів ножем і один одному, вони були госпіталізовані. Після виходу з лікарні обидва підлітки будуть переведені в СІЗО.

Всього внаслідок нападу в школі постраждали 15 людей. Про мотиви нападу офіційно не повідомляють.