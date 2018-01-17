Туреччина «потужно» підтримала Україну на засіданні Військового комітету НАТО  – Муженко

Туреччина «потужно» підтримала Україну на засіданні Військового комітету НАТО, заявив голова Генштабу Віктор Муженко в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.

«Дуже потужно підтримала нас Туреччина, зокрема, щодо нових напрямків нашої співпраці: надання гуманітарної, дорадчої допомоги, у питанні створення логістики Збройних сил та щодо надання нам матеріальної допомоги», – сказав Муженко.

Він додав, що критичних виступів чи зауважень з боку голів генеральних штабів НАТО на адресу українських партнерів не було, натомість кожен з учасників засідання Військового комітету в форматі НАТО-Україна висловив тверду підтримку української територіальної цілісності.

За його словами, коментарі щодо того, що Україна не отримає протитанкових ракетних систем типу «Джавелін», не мають підстав.

«Все це не відповідає дійсності, є відповідна процедура отримання, яка не така швидка, як нам би того хотілося: сьогодні і зразу. Ще необхідна робота експертів та обстеження готовності України приймати таку зброю, безпеки її зберігання та процедурні питання щодо оформлення та передачі цієї зброї», – заявив Муженко.

Голова Генерального штабу зауважив, що підготовка до використання цього виду озброєнь українськими військовими вже проводиться так само, як здійснюється низка організаційних заходів щодо створення воєнних структур, які будуть безпосередньо оснащені такою зброєю.

Наприкінці грудня 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила ліцензію на продаж Україні низки типів зброї летальної дії. Після цього в американських засобах інформації були повідомлення, що йдеться, серед іншого, і про ПТРК «Джавелін» – 35 пускових установок і 210 ракет до них.