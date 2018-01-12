Військові заперечили повідомлення про близьку підготовку операторів ПТРК «Джавелін»

Українські військові заперечили повідомлення, ніби в Україні днями з навчання англійської мови почнеться підготовка операторів протитанкових ракетних комплексів Javelin виробництва США, дозвіл на постачання яких, як заявляють, надала адміністрація президента Дональда Трампа.

Як повідомив керівник прес-служби Національної академії Сухопутних військ Збройних сил України Антон Миронович, нині ще лише триває дискусія про те, як організувати таку підготовку. Але, сказав він агентству «Інтерфакс-Україна», ще немає вказівок щодо організації таких заходів, та й самого цього озброєння в Україні ще немає.

Як сказав Миронович, найближчим часом до України прибудуть 250 військовослужбовців зі США, але в програмі, що запланована щодо них, немає мовної підготовки, про яку повідомляють засоби інформації. Речник не виключив, що така підготовка може початися ближчим часом, якщо надійде вказівка про це.

Раніше 12 січня в засобах інформації і в соцмережах поширили повідомлення сайту Ukrainian Military Pages, ніби вже від 15 січня на базі Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного почнеться підготовка кандидатів на операторів ПТРК «Джавелін» із мовної підготовки з метою здобути належний рівень знання англійської мови, щоб далі обрані кандидати вирушили за кордон для навчання бойовому застосуванню цих протитанкових ракетних комплексів. При цьому в повідомленні сайту не було ніяких вказівок на джерело такої інформації.

Наприкінці грудня 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила ліцензію на продаж Україні низки типів зброї летальної дії. Після цього в американських засобах інформації були повідомлення, що йдеться, серед іншого, і про ПТРК Javelin – 35 пускових установок і 210 ракет до них. Їхню загальну ціну, за яку Україна змогла б купити їх, визначають як 47 мільйонів доларів.

Офіційних підтверджень цього наразі немає. Інші засоби інформації у США, навпаки, повідомляли, що ці комплекси залишилися поза межами експортної ліцензії для України.