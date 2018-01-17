Друга людина померла від кору в Україні з початку року – МОЗ

Друга людина померла від кору з початку 2018 року, повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

У МОЗ зазначили, що в Одесі померла доросла людина.

За даними Міністерства охорони здоров’я, загалом з початку спалахів кору у 2017 році внаслідок цієї хвороби померли семеро людей, з них – чотири дитини.

16 січня в МОЗ повідомили, що протягом перших двох тижнів нового року на кір захворіли 1 285 людей – 856 дітей і 429 дорослих. Одна дитина померла в Одеській області.

У Міністерстві охорони здоров’я підкреслили, що в Україні немає епідемії кору, однак є спалахи.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом 2 годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.