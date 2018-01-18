Одразу два міста запланували купити іноземні Škoda – #Точно

Козятинська міська рада і комунальне підприємство «Вінницяміськтеплоенерго» планують закупити іноземні автомобілі марки Škoda на початку 2018 року. Така інформація міститься в річному плані закупівель на порталі ProZorro, повідомляє проект Радіо Свобода #Точно.

КП «Вінницяміськтеплоенерго» запланувало витратити на Škoda Rapid понад 772,5 тисячі гривень. Комунальники зазначили, що будуть закуповувати автомобіль не на відкритих торгах, а на так званих допорогових закупівлях. Закон «Про публічні закупівлі» дозволяє монополістам купувати без електронних аукціонів товари і послуги, дешевші від одного мільйона гривень, і роботи вартістю нижчою за п’ять мільйонів гривень.

Виконавчий комітет Козятинської міської ради планує купити легковий автомобіль Škoda Superb за півмільйона гривень.

Минулого року сільрада на Полтавщині купувала автомобіль за півмільйона гривень.