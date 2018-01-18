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18 Січень 2018, Київ 16:41
Новини | Міжнародні

Human Rights Watch: Трамп порушив всі табу

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп «порушив всі табу на расизм, чванство та ксенофобію», що має небезпечні наслідки поза межами США, заявив виконавчий директор правозахисної організації Human Rights Watch Кеннет Рот.

У щорічній доповіді базованої в США організації йдеться, що критика іммігрантів й інший політичний популізм становлять «величезну загрозу» правам меншини в демократичних країнах.

Рот зазначив, що Трамп має «неналежне захоплення сильними» на кшталт президента Росії Володимира Путіна, президента Єгипту Абделя-Фатти аль-Сісі та президента Філіппін Родріго Дутерте.

«Це ускладнює критику цих авторитарних лідерів, коли Трамп каже, що це чудові хлопці», – сказав Рот.

Інавгурація Трампа відбулася 20 січня 2017 року.

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