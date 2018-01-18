«Схеми»: за додаткові послуги і харчування на мальдівському острові Порошенко сплатив готівкою 37 тисяч доларів

Додаткові послуги на приватному острові курорту Cheval Blanc (Мальдіви), орендованому президентом України Петром Порошенком для відпочинку на різдвяні свята, загалом обійшлися у 37 550 доларів і були сплачені готівкою. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») у розслідуванні «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента».

Наприклад, редакції вдалося достеменно встановити, що під час відпочинку Петра Порошенка на курорті Шеваль Блан «дайвінг, водний спорт та човни» протягом семи днів обійшлися у 18 705 доларів. На сніданки сумарно витратили 10 791 долар. Наприклад, тільки за один день четвертого січня за сніданок на віллі було сплачено 4 118 доларів. На обіди – 4 682 долари. Вечері на території курорту Cheval Blanc обійшлись у 3 165 доларів.

Загалом усі додаткові послуги становили 37 550 доларів. І за них гість під ім’ям Mr. Petro Incognito (Ukraine) (саме під таким ім’ям Петро Порошенко фігурував на курорті, очевидно прагнучи анонімності) розрахувався готівкою.

Як йдеться у розслідуванні журналістів, неафішований відпочинок на Мальдівських островах президента України Петра Порошенка, що тривав з 1 по 8 січня разом з перельотом загалом коштував не менше 500 тисяч доларів, що становить більше 14 мільйонів гривень.

Із достовірних джерел «Схемам» стало відомо, що Петро Порошенко відпочивав на Мальдівських островах у п’ятизірковому курортному готелі Chevan Blanc Randheli , що складається лише з розкішних приватних вілл посеред Індійського океану.

Президент із супутниками (всього 8 дорослих та 2 дітей) оселились на найдорожчій віллі курорту – на окремому острові під назвою Owner’s Villa (Private Island).

Український президент відпочивав тут з гостями протягом семи днів та шести ночей.

«Схеми» встановили, що вартувала оренда 46 тисяч доларів на добу. Таким чином, за 6 ночей було сплачено лише за проживання 276 тисяч доларів.

Як вдалося встановити, президент Петро Порошенко та його супутники злітали в Мале (Мальдіви) на Falcon 7X – одному з найдорожчих повітряних суден, що має технічні можливості летіти з Києва на Мальдівські острови 8 годин без дозаправок. Falcon з бортовим номером ТС-KMR, яким летів глава держави, здає в оренду турецька авіакомпанія Setair. У ній «Схемам» повідомили, що переліт цим літаком із Києва до столиці Мальдів Мале та звідти до України з урахуванням перебування на курортних островах протягом 7 днів коштуватиме 154 тисячі євро або ж 119 тисяч євро, якщо літак просто доправить пасажирів до місця призначення та згодом забере.

За допомогою даних публічних онлайн-ресурсів «Схеми» зафіксували, що літак очікував на пасажирів у аеропорту міста Мале. Тож найімовірніше, що оренда борту, яким літав президент, з простоєм обійшлася у приблизно 154 тисячі євро. Така опція могла бути необхідною на випадок, якщо пасажирам терміново знадобилося б повернутися в Україну.

У відповіді на запит програми про виїзд Петра Порошенка за кордон в Адміністрації президента зазначили, що це був «короткий відпочинок: «Цю поїздку він оплатив сам з власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації».

В офісі Порошенка також підкреслили, що всі дані щодо президентської діяльності розміщуються на офіційному сайті, водночас «рішення про те, що інформація про ці поїздки (на Мальдіви, а також до державної резиденції Гута на Івано-Франківщині у грудні минулого року – ред.) буде оприлюднена постфактум, було ухвалено заздалегідь, виходячи з міркувань безпеки».

Утім, в Адміністрації президента та особисто сам глава держави уникнули відповідей на питання про те, в який спосіб здійснювалася оплата за переліт та проживання, в яку загальну суму обійшовся відпочинок, хто був разом із президентом на борту літака, а також чи зустрічався Порошенко з кимось з офіційних осіб інших країн, політиками чи бізнесменами під час свого перебування на Мальдівах та чи проходив він паспортний та митний котроль під час вильоту та прильоту.

15 січня «Схеми» надіслали запит Петру Порошенку, продемонструвавши зібрані редакцією докази президентського вояжу в усіх подробицях. А вже наступного дня Адміністрація президента для видання «Інтерфакс» визнала факт президентського відпочинку на Мальдівах, щоправда без жодних дат та подробиць.