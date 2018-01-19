Чорногорія: президентські вибори призначені на 15 квітня

Спікер парламенту Чорногорії Іван Брайович призначив президентські вибори в країні на 15 квітня. Якщо жоден з кандидатів не набере понад 50 відсотків під час першого туру, другий відбудеться через два тижні.

Чинний президент Філіп Вуянович обіймав посаду протягом двох п’ятирічних термінів, і тому не має права балотуватися знову. Перед цим він очолював чорногорську республіку в державному союзі Сербії та Чорногорії, який розпався у 2006 року.

За його президентства у червні 2017 року Чорногорія вступила до НАТО у червні 2017 року, незважаючи на опозицію з боку Росії. З 2012 року Подгориця веде переговори про вступ країни до Європейського союзу.