Святкування Водохреща в Україні відбулося без надзвичайних ситуацій – ДСНС

Святкування Водохреща в Україні відбулося без надзвичайних ситуацій, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС зазначили, що у кожному регіоні були визначені офіційні місця для купання в ополонках, де чергували рятувальники, водолази служби та медичні працівники. На водоймах країни встановили 937 рятувальних постів. Загалом на водних об’єктах чергували понад три тисячі рятувальників та 550 одиниць техніки ДСНС.

В Україні православні та греко-католики 19 січня святкують Водохреще – одне з найбільших церковних свят у році. За переказами, саме цього дня (6 січня за церковним юліянським календарем, що припадає на 19 січня за загальновживаним григоріянським) відбулося хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Вірні цих церков вірять, що цього дня вода має цілющі властивості, а тому віряни, за традицію, масово купаються в ополонці.