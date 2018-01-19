Після перестрілки в центрі Одеси затримали двох людей – поліція

Після перестрілки в центрі Одеси затримали двох людей.

Як повідомляє прес-служба поліції Одеської області, в ході штурму у приміщенні, де раніше перебував чоловік, який вчинив стрілянину, силовики виявили ще двох раніше засуджених чоловіків, їх доставили до відділу поліції для проведення слідчих дій.

«Встановлено, що другий загиблий – знайомий вбитого стрілка. За попередніми даними, між ними був конфлікт. Під час стрілянини по правоохоронцях розшукуваний скоїв постріли і у бік товариша», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, на місці події поліцейські виявили вогнепальну зброю, а у сумці загиблого стрілка виявлено чотири осколкові гранати.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтями 115 (умисне вбивство) та 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

За останніми даними, унаслідок перестрілки загинули три людини – 30-річний поліцейський, який зазнав поранення під час стрілянини в Одесі, помер у лікарні.

19 січня на вулиці Новосельського під час затримання чоловік, який перебував у розшуку, почав чинити опір і відкрив по поліцейських вогонь з автоматичної вогнепальної зброї. Поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю, внаслідок чого чоловік загинув.

Пізніше поліція повідомила, що громадянин вбив свого спільника. Також повідомлялося про поранення зазнали троє правоохоронців та випадковий очевидець події.