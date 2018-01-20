СБУ заявляє про затримання громадянина Узбекистану, підозрюваного в екстремізмі

Служба безпеки України повідомляє, що за інформацією Інтерполу та Європолу затримала в Одеській області громадянина Узбекистану, оголошеного у міжнародний розшук за підозрою в екстремізмі.

«За інформацією правоохоронців, іноземець брав активну участь у діяльності міжнародного релігійно-екстремістського угруповання «Джихадчилар» («Джихадисти»). Він входив до складу структурного підрозділу угруповання «Жамаат». Затриманий, зокрема, відповідав за вербування нового поповнення до лав екстремістів, а також пропагував ідеологію радикального ісламу», – йдеться в повідомленні на сайті СБУ 20 січня.

За інформацією спецслужби, діяльність з поширення релігійно-екстремістської ідеології і залучення нових членів до «Джихадчилар», затриманий мав намір проводити на території України.

Наразі вирішується питання щодо застосування до громадянина Узбекистану екстрадиційного арешту з подальшою його передачею органам держбезпеки Узбекистану, додали в СБУ.

Ввечері 19 січня суд у Запоріжжі обрав запобіжний захід громадянину Росії у вигляді екстрадиційного арешту на термін два місяці, якому інкримінують участь в бойових діях на території Сирії. Його затримали наприкінці року за запитом ФСБ Росії.