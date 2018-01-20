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21 Січень 2018, Київ 06:22
Новини | Події

ДСНС: пожежу в центрі Києва локалізували, за попередніми даними постраждалих немає

У центрі Києва ввечері 20 січня сталася масштабна пожежа у відселеному 5-поверховому житловому будинку на вулиці Богдана Хмельницького.

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогонь виник о 19:42, о 22:03 пожежу було локалізовано. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Причини пожежі з’ясовують.

За даними рятувальників, вогнем був охоплений 5-й поверх і дах будівлі за адресою вул. Б.Хмельницького, 12. Площа пожежі становила близько 800 квадратних метрів.

До гасіння вогню було залучено 22 одиниці техніки та 84 чоловіки особового складу, повідомляє ДСНС.

20 червня 2017 року внаслідок пожежі згорів один із найстаріших будинків на Хрещатику за адресою: вул. Хрещатик, 40/1.

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