Біатлон: українки фінішували за межами першої десятки в останній перед Олімпіадою гонці

Жодна з трьох українських учасниць елітарної гонки з масовим стартом на шостому етапі Кубка світу з біатлону в італійському Антгольці не змогла потрапити до чільної десятки. Найкращою серед українок стала Валя Семеренко, яка з одним промахом стала 11-ю.

Три промахи мала Віта Семеренко, вона фінішувала 22-ю. На тлі хвороби виступала Юлія Джима, якій і не стрілялося, і не біглося. Киянка припустилася п’яти промахів і фінішувала 28-ю.

Перемогла білоруска Дарія Домрачева, другою стала словачка Анастасія Кузьміна, третьою – фінка Кайса Макаряйнен.

Перед участю в Олімпіаді деякі українські біатлоністки та біатлоністи з першої команди візьмуть участь у чемпіонаті Європи, в якому зазвичай найкращі біатлоністи участі не беруть. Тренерський штаб збірної України вирішив, що змагання у італійському містечку Ріднаун-валь-Ріданна допоможуть краще підготуватися до головного старту, Олімпіади, яка 9 лютого стартує в корейському Пхйончхані. Раніше тренери оголосили про склад української біатлонної олімпійської збірної.