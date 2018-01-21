Загиблих у Кабулі українців може бути більше – Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін припускає, що внаслідок нападу на готель у Кабулі міг загинути не один громадянин України.

«На жаль, є небезпека, що українців серед загиблих може бути більше. Ведеться постійна робота з владою на місцях», – написав міністр у мережі Twitter.

Клімкін додав, що рішуче засуджує атаку й висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Раніше 21 січня начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич повідомив, що серед загиблих унаслідок нападу на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі є громадянин України.

Щонайменше 18 людей, серед яких 14 іноземців, загинули 20 січня внаслідок нападу на готель у Кабулі. За офіційними даними, троє нападників увійшли до готелю і розпочали бій із силами безпеки, які прибули на місце події.

Речник міністерства внутрішніх справ Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Були вбиті щонайменше двоє нападників, додав він.

Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад. Зазвичай такі напади в Кабулі та інших афганських містах здійснюють бойовики руху «Талібан».