Помилувану президентом заради звільнення заручників жінку передали бойовикам – Ірина Геращенко

СБУ передала сепаратистам на КПВВ «Майорськ» жінку, яку помилував президент в рамках обміну полоненими з підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі, повідомила у Facebook депутат Ірина Геращенко, представниця України у гуманітарній підгрупі на переговорах у Мінську.

За словами депутатки,згадана особа визнала свою провину у злочині, однак має ампутовані кінцівки і є матір’ю маленької дитини, тому звернулась до президента Петра Порошенка щодо помилування.

«Президент пішов на гуманітарний крок помилування задля звільнення наших заручників. Тепер в найближчі дні ми чекаємо, згідно з досягнутою в рамках роботи гуманітарної мінськоі групи домовленості, передачі українській стороні нашого військового», – заявила Геращенко.

Про намір помилувати цю особу, імені якої офіційно не називають, Геращенко казала ще 15 січня.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська раніше заявляла, що українська сторона планує 18 січня обмінятися актуальною інформацією та списками заручників із підтримуваними Росією бойовиками. Вона зазначала, що Київ буде запитувати для обміну мінімум 20 людей, які утримуються на непідконтрольній українській владі території.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагалися підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.