Порошенко в рамках обміну полоненими помилує жінку, яка скоїла злочин проти України – Геращенко

Президент України Петро Порошенко в рамках обміну полоненими з підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі помилує жінку, яка скоїла злочин проти України, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

«У найближчі години, найближчим часом, президент України піде на те, щоб помилувати одну жінку, яка скоїла дуже серйозний злочин проти держави Україна, для того, щоб була продовжена робота зі звільнення наших військових», – сказала Геращенко.

Вона не уточнила імені людини, про яку йде мова.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявляла, що українська сторона планує 18 січня обмінятися актуальною інформацією та списками заручників із підтримуваними Росією бойовиками. Вона зазначала, що Київ буде запитувати для обміну мінімум 20 людей, які утримуються на непідконтрольній українській владі території.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагалися підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.