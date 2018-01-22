Вагнер: від Києва очікують Антикорупційного суду та імплементації Угоди про асоціацію

Захід очікує від влади України створення у відповідності до всіх стандартів Вищого антикорупційного суду та імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС, заявив 22 січня керівник Групи підтримки України в Єврокомісії Пітер Вагнер.

«Якщо говорити, що очікують від України за межами самої держави, то тут йдеться про кілька пунктів. На даний момент критично важливим є правильне створення Вищого антикорупційного суду. Великим кроком, якого ми вже давно чекали, стало те, що президент Порошенко перед Новим роком направив цей законопроект до Верховної ради. Громадянське суспільство та міжнародна спільнота мають щодо цього кілька зауважень, які чітко визначила і Венеціанська комісія», – сказав єврочиновник у Європейському політичному центрі, де відбувся круглий стіл на тему «Україна: перспективи на 2018».

За його словами, другим важливим питанням, хоч і «більш технічним», є імплементація Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

«Зокрема, як знову забезпечити зростання економіки. Це дуже важливо перед виборами, щоб люди відчули переваги від проведення реформ», – додав Пітер Вагнер.

Група підтримки України була створена у Єврокомісії в квітні 2014 року. Однією з місій групи є координація роботи із країнами ЄС для найбільш дієвого використання європейських інвестицій у реформування України. Використовуючи досвід країн ЄС, 32 експерти Єврокомісії, а також Британії, Нідерландів, Польщі і Литви, що розподілені на дев’ять тематичних груп, надають дорадчу й фінансову допомогу для кращого просування українських реформ.

Створення Вищого антикорупційного суду є однією з ключових вимог низки міжнародних партнерів, які дають Україні гроші в обмін на реформи.

Крім того, аналітики стверджували, що Україна виконала близько десятка із понад 80 зобов’язань, які обумовлені в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.