Немає Антикорупційного суду – немає грошей: міжнародні партнери тиснуть

Грошова допомога від Міжнародного валютного фонду, одного з найбільших фінансових донорів України, висить на волосині. У фонді заявили: президентський варіант законопроекту про Вищий антикорупційний суд порушує домовленості про співпрацю. Відреагували й інші міжнародні партнери. Венеційська комісія, що перевіряє європейські закони на дотримання стандартів, виявила чимало недоліків і заявила: якщо їх не усунути – Антикорупційний суд буде лише імітацією. Президент та прем’єр вже погоджуються: текст доведеться допрацювати.

Створення Вищого антикорупційного суду – одна з ключових вимог цілої низки міжнародних партнерів, які дають Україні гроші в обмін на реформи: Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, навіть Європейський союз. Немов своєрідний стимул змінювати країну і боротися з корупцією.

Антикорупційний суд мав би розглядати справи про топ-корупцію. Що такий суд запрацював – потрібен окремий закон. Але створення суду для розгляду корупційних справ перетворилося на справжню епопею. Вона тягнеться з 2016 року.

Спочатку Київ погодився. Потім передумав – замість суду пропонував створити антикорупційну палату.

«Де антикорупційний суд діє? У країнах, які показують хороші результати боротьби з корупцією? Він є в Кенії, Уганді. Здається, в Малайзії, і ще начебто в Хорватії», – сказав президент Петро Порошенко у вересні 2017 року в рамках щорічної «Ялтинської європейської стратегії».

Але після різкої критики з західних столиць позиція Києва змінилася – почала звучати повна підтримка ідеї.

«Багатостраждальний законопроект» – так у кулуарах називають текст проекту Антикорупційного суду

Перший варіант законопроекту про антикорупційний суд у Верховній Раді з’явився на початку лютого 2017 року. Його подала група депутатів на чолі з Єгором Соболєвим. Законопроект передбачав, що суддів обиратиме окрема конкурсна комісія, в яку входитимуть міжнародні експерти. Цей документ суперечив Конституції, казали критики.

Тому напередодні Нового року його відкликали. Практично «під ялинку» замість депутатського Порошенко подає свій законопроект.

Одночасно Київ направив його на експертизу до Венеційської комісії. Але комісії документ не сподобався. Висновок експертів: Антикорупційний суд у запропонованому варіанті буде залежним і малоефективним.

Перше – до суддів ставлять такі вимоги, що знайти кандидатів буде практично неможливо.

Друге – останнє слово в доборі суддів має бути за міжнародними фахівцями, адже вони незалежні.

Третє – Антикорупційний суд «завалять» дрібними справами і він не зможе зосередитись на топ-корупції.

Реакція фінансових донорів

Висновки Венеційської комісії виконувати не обов’язково. Але до них прислухаються всі ключові міжнародні партнери.

Міжнародний валютний фонд уже відреагував. Погрожує покарати доларом. Антикорупційний суд у запропонованому варіанті МВФ вважає порушенням умов співпраці. А отже може заморозити усю програму кредитування.

«Співробітники МВФ готові допомогти адміністрації президента переглянути проект закону відповідно до програми співпраці та згідно з рекомендаціями Венеційської комісії», – мовиться у листі голови місії МВФ в Україні Рона ван Родена до Ігоря Райніна, голови адміністрації президента України.

Схожа за тональністю і реакція Світового банку. «Україна має привести законопроект у відповідність до рекомендацій Венеційської комісії, якщо зацікавлена отримати гарантії Світового банку на суму 800 мільйонів доларів», – мовиться у листі Світового банку до адміністрації президента.

А в Європейському союзі, за даними джерел Радіо Свобода, росте роздратування діями Києва. Адже потужні антикорупційні відомства – це одна з вимог і для дії безвізового режиму та комплексної програми співпраці.

«Запровадження такого незалежного та спеціалізованого суду є складовою широкої, стабільної та ефективної антикорупційної системи в Україні. І це також, як ви знаєте, є вимогою Європейської комісії в рамках моніторингу та режиму припинення безвізового режиму», – прокоментувала Радіо Свобода речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Коціянчич.

До березня законопроект ухвалять – Ірина Луценко

Після різкої міжнародної реакції на Банковій та в уряді заявили: законопроект можна доопрацювати. Порошенко зустрівся з українськими експертами і пояснив: він почув позицію МВФ, хоч і не зовсім із нею згоден.

«На зустрічі звучала готовність врахувати всі рекомендації Венеційської комісії. Стосовно формулювань – президент і далі переконаний, що той законопроект, який був поданий ним, за своєю логікою відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, і що критика є, на його думку, занадто гострою», – переказав позицію президента виконавчий директор «Transparency International Україна» Ярослав Юрчишин, який був на цій зустрічі.

Щоб почати роботу над президентським законопроектом, Верховна Рада має спершу поставити його на порядок денний. Цього тижня голосів не знайшлось. А наступного разу депутати зберуться лише у лютому. Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко переконує: до березня пропозиції врахують, все виправлять і законопроект ухвалять.

«Коли зможе запрацювати сам суд? Виходячи з оптимістичних прогнозів – десь до півроку, з урахуванням всіх процедур», – написала Луценко.

​Що буде з сімома мільярдами доларів прогнозованої фінансової допомоги?

Тим часом опитані Радіо Свобода експерти кажуть: відкладати створення Антикорупційного суду більше не можна. Наприклад, тільки нинішнього року Київ може втратити сім мільярдів доларів через відмову донорів співпрацювати з Україною.

«Якщо через корупційні канали розпорошується щорічно 5–10 мільярдів доларів – ясно, що це величезний куш на «ігровому столі». І просто так від нього ніхто відмовитись не хоче. Але на них можна тиснути», – каже економіст, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

Погіршення економіки також призведе до напруженості в суспільстві. А напередодні виборів, кажуть експерти, владі це не потрібно.

Проте Антикорупційний суд потрібен не лише міжнародним партнерам, а й українцям. За даними дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова, кожен другий опитаний вважає боротьбу з корупцією «повністю провальною».