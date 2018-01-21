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22 Січень 2018, Київ 08:00
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Немає Антикорупційного суду – немає грошей: міжнародні партнери тиснуть (відео)

Немає Антикорупційного суду – немає грошей: міжнародні партнери тиснуть (відео)
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Грошова допомога від Міжнародного валютного фонду, одного з найбільших фінансових донорів України, висить на волосині. У фонді заявили: президентський варіант законопроекту про Вищий антикорупційний суд порушує домовленості про співпрацю. Відреагували й інші міжнародні партнери. Венеційська комісія, що перевіряє європейські закони на дотримання стандартів, виявила чимало недоліків і заявила: якщо їх не усунути – Антикорупційний суд буде лише імітацією. Президент та прем’єр вже погоджуються: текст доведеться допрацювати.

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