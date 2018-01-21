Грошова допомога від Міжнародного валютного фонду, одного з найбільших фінансових донорів України, висить на волосині. У фонді заявили: президентський варіант законопроекту про Вищий антикорупційний суд порушує домовленості про співпрацю. Відреагували й інші міжнародні партнери. Венеційська комісія, що перевіряє європейські закони на дотримання стандартів, виявила чимало недоліків і заявила: якщо їх не усунути – Антикорупційний суд буде лише імітацією. Президент та прем’єр вже погоджуються: текст доведеться допрацювати.