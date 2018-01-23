Аварія в Прилуках: міськрада обіцяє відновити водопостачання 24 січня

На Чернігівщині в Прилуках припинене водопостачання до 24 січня орієнтовно.

Як повідомляє прес-служба міськради Прилук, через аварію мережі водовідведення навчальний процес в закладах освіти зупинений до понеділка, 29 січня, а у дитячих садочках організують чергові групи.

19 січня сталася аварія на каналізаційному колекторі Прилук. Тоді мешканці близько десяти будинків на кількох вулицях повідомили, що їхні подвір’я почали затоплювати стічні води з місцевих каналізаційних люків. У зв’язку з надзвичайною ситуацією у місті припинили постачання води, щоб зменшити тиск на закупорену ділянку каналізації. У місті оголосили погодинні графіки подачі води.

У Прилуках проживають понад 56 тисяч людей.