Тіллерсон обговорив з Лавровим майбутню зустріч Волкера з Сурковим щодо України – Держдепартамент

У Державному департаменті США повідомили, що державний секретар Рекс Тіллерсон телефоном з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим обговорив, серед іншого, майбутню зустріч спеціального представника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова.

«Держсекретар наголосив на необхідності прискорити виконання Росією своїх зобов’язань за Мінським угодами і зупинити недавню ескалацію бойових дій на сході України», – йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.

Повідомляється також, що Рекс Тіллерсон обговорив із Сергієм Лавровим проблеми, пов’язані з Сирією та Північною Кореєю – у першому випадку наголосив на ролі Росії з метою забезпечення режимом Башара Асада конструктивної участі в Женевському мирному процесі під егідою ООН. В іншому – підкреслив особливу необхідність виконання усіма сторонами резолюції Ради безпеки ООН щодо Північної Кореї через її «протиправний і небезпечний розвиток ядерних програм».

Напередодні у Парижі розмову із державним секретарем США мав і міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Бесіда відбулася на полях зустрічі щодо ініціативи з розслідування використання хімічної зброї.

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прибув до Києва 23 січня для переговорів з українським керівництвом щодо пошуків шляху мирного врегулювання на Донбасі. 26 січня Волкер проведе переговори з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Дубаї.