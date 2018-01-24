«Місія Суркова – тягнути час» – Еггерт про переговори щодо Донбасу

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, який перебуває у Києві, провів зустрічі з начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком, секретарем РНБО Олександром Турчиновим та президентом України Петром Порошенком. Американський посадовець спілкується з українським керівництвом щодо пошуків досягнення миру на Донбасі. У п'ятницю співбесідником Волкера у Дубаї має бути помічник президента Росії Владислав Сурков. Чого очікувати Україні від цієї зустрічі, на тлі посилення американських санкцій? Про це у програмі «Ваша Свобода» обговорювали аналітик Інституту світової політики Микола Бєлєсков та російський політичний оглядач Костянтин Еггерт.