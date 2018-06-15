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15 Червень 2018, Київ 16:00
Події

LIVE | Сурков залишається у Кремлі. Що це означає для України? | «Ваша Свобода»

Президент Росії Володимир Путін перепризначив своїм помічником Владислава Суркова. Днями опублікований відповідний указ. Речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що Сурков продовжить займатися переговорами стосовно Донбасу. Хоча ще недавно ходили чутки про те, що Владиславу Суркову, якого ЗМІ називають «сірим кардиналом Кремля» та «куратором ЛДНР», готують заміну. Чи означатиме незмінність Суркова те, що не зміниться й політики Кремля щодо війни на Донбасі?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Юрій Гримчак, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; Андрій Піонтковський, російський політичний експерт. Ведучий: Віталій Портников.

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