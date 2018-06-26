LIVE | Громадянство Росії для українців з Донбасу

До Держдуми внесли проект закону, яким спрощується отримання громадянства Росії для переселенців з України. При цьому стверджується, що зараз у Росії перебуває майже мільйон громадян України, які виїхали з Донбасу після початку війни. Раніше президент Володимир Путін висловив готовність надавати громадянство Росії вихідцям з інших держав, які «кровно пов'язані з «русским миром». Громадянство Росії для українців з Донбасу. Чи треба це Путіну і головне, що він може робити далі з Донбасом?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Сергій Гармаш, президент Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу; Леонід Радзиховський, російський журналіст; Григол Катамадзе, колишній посол Грузії в Україні. Ведучий: Олександр Лащенко.