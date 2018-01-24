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24 Січень 2018, Київ 20:40
Новини | Події

У Запорізькій області рух транспорту заборонений на трьох автошляхах – МВС

У Запорізькій області рух всіх видів транспорту заборонений на трьох автошляхах, повідомило Міністерство внутрішніх справ України в Twitter.

Рух перекрили на трасі «Одеса – Новоазовськ», «Веселе – Новобогданівка», а також «Василівка – Бердянськ».

Як зазначають у МВС, рух транспорту ускладнений на Херсонщині на трасах «Херсон – Генічеськ», а також «Одеса – Новоазовськ».

Зранку 24 січня в Державній службі України з надзвичайних ситуацій попереджали про ускладнення погодних умов у Запорізькій, Херсонській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.

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