У Запорізькій області рух транспорту заборонений на трьох автошляхах – МВС

У Запорізькій області рух всіх видів транспорту заборонений на трьох автошляхах, повідомило Міністерство внутрішніх справ України в Twitter.

Рух перекрили на трасі «Одеса – Новоазовськ», «Веселе – Новобогданівка», а також «Василівка – Бердянськ».

Як зазначають у МВС, рух транспорту ускладнений на Херсонщині на трасах «Херсон – Генічеськ», а також «Одеса – Новоазовськ».

Зранку 24 січня в Державній службі України з надзвичайних ситуацій попереджали про ускладнення погодних умов у Запорізькій, Херсонській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.