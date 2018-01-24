Через півтори доби «тиші» бойовики відновили обстріли на Донбасі – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що через півтори доби дотримання режиму тиші бойовики відновили у середу вдень обстріли позицій ЗСУ із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

«На донецькому напрямку ворог застосував міномети на Приазов’ї. З тимчасово непідконтрольної українському уряду Саханки противник вів вогонь з мінометів калібру 120 та 82 міліметри по наших опорних пунктах біля Лебединського. На інших ділянках нашої оборони обстрілів не зафіксовано», – йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

За даними штабу, українські військові дотримуються «усіх заходів з підтримання сталого припинення вогню».

На сайтах угруповань «ДНР» і «ЛНР» не повідомляють, чи були упродовж дня факти порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.