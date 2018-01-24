США ухвалили нові санкції проти КНДР

США наклали нові санкції на північнокорейські фінансові й бізнесові мережі в Китаї й Росії, які, як вважають у Вашингтоні, підтримують режим Кім Чен Ина та північнокорейську ядерну програму.

У новому санкційному списку 10 представників північнокорейських компаній і банків, які здебільшого базуються в Китаї й Росії, п’ять судноплавних компаній, шість кораблів, а також дві китайські торговельні фірми.

Санкції передбачають заборону американцям співпрацювати з особами в списку. США також хочуть, щоб цим особам заборонили функціонувати в країнах, де вони базуються.

У 2017 році КНДР здійснила шість ядерних випробувань, а також випробувала декілька міжконтинентальних балістичних ракет, що викликало критику з боку світової спільноти. У зв’язку з цим Рада безпеки ООН кілька разів розширювала санкції проти Північної Кореї, зокрема, 22 грудня 2017 року організація одностайно схвалила запропоновані США нові санкції проти Північної Кореї. Санкції обмежать для КНДР імпорт нафти, повернуть всіх її робітників з-за кордону протягом року і можуть суттєво обмежити судноплавство.