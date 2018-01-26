«Безвіз» можуть скасувати через провал боротьби з корупцією – ранковий ефір Радіо Свобода

Як Україна опинилася у ТОП-5 за скороченням населення?

Кого Порошенко запропонував у ЦВК?

Як довго Захід терпітиме темпи боротьби з корупцією в Україні?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: завідувач сектору міграційних досліджень Інституту демографії НАНУ Олексій Позняк та експерт Ігор Тишкевич; народний депутат («Блок Петра Порошенка») Валерій Карпунцов, експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко та експерт «Реанімаційного пакету реформ» Андрій Гевко; народний депутат («Блок Петра Порошенка») Дмитро Білоцерковець, колишній міністр економічного розвитку України Павло Шеремета та експерт з міжнародних відносин Андрій Бузаров.