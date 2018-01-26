На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 25 січня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Обстріли зафіксовані на Донецькому напрямку та на Приазов’ї, ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 25 січня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.