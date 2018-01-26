В Україні знеструмлені 34 населені пункти в двох областях – ДСНС

Незмінної впродовж доби залишилася кількість знеструмлених населених пунктів, інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Станом на 7:00 26 січня без електрики залишається 31 населений пункт на Одещині, три – на Черкащині.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго, вказують рятувальники, але не додають даних про терміни такого відновлення.

За добу з 24 на 25 січня кількість знеструмлених сіл і містечок в Україні скоротилася вдвічі – з 69 до 34.