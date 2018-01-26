МОЗ: на Закарпаття сьогодні прибули 8 тисяч доз вакцин від кору

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що сьогодні вісім тисяч доз вакцин КПК (кір-паротит-краснуха) прибули до Закарпаття з Угорщини.

«Ми дякуємо уряду Угорщини, що відгукнувся на прохання обласної адміністрації. За оцінкою області, цієї кількості вакцини вистачить на два місяці. Найближчим часом МОЗ розпочинає доставку в область вакцин КПК, перерозподілених з інших регіонів, які знайшли можливість допомогти Закарпаттю», – повідомляє прес-служба МОЗ.

За даними МОЗ, рівень вакцинації дітей 6 років в Закарпатській області станом на кінець грудня становив усього лише 49%.

У МОЗ раніше повідомляли, що в Україні ситуація із захворюваністю на кір залишається напруженою, від початку року станом на 22 січня на кір захворіли 2 084 людини, 1 375 із них – діти.

18 січня в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що з початку спалаху кору в Україні померли вже восьмеро людей.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом 2 годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.