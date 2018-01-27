Переможницею Australian Open стала Каролін Возняцкі з Данії

У першому в сезоні турнірі найпрестижнішої серії Grand Slam – відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open) в одиночному розряді серед жінок перемогу здобула Каролін Возняцкі з Данії.

За 2 години, 58 хвилин румунка Сімона Халеп поступилася Каролін Возняцкі з рахунком 6:7 (2), 6:3, 4:6. В результаті, рахунок в очних протистояннях тенісисток склав 5:2 на користь Возняцкі.

Возняцкі стала першою представницею Данії, якій вдалося виграти у турнірі Великого шолому.

Українка Еліна Світоліна завершила змагання на стадії чвертьфіналу відкритого чемпіонату Австралії.