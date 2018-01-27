Бразилія: через напад на нічний клуб загинули щонайменше 14 людей

Щонайменше 14 людей, більшість з яких жінки, загинули через напад бойовиків на нічний клуб в північному бразильському місті Форталеза. За даними влади, кілька озброєних людей увірвалися в приміщення в суботу і почали стрілянину. Приблизно шестеро людей зазнали поранень, серед них і 12-річний хлопчик.

Поліція заявила, що ситуацію пов’язують із конфліктом між двома бандами наркоторговців. Інформації, чи був хтось затриманий після перестрілки немає.

За останні роки кількість вбивств в північно-східній частині Бразилії значно зросла. У штаті Сеара, де розташоване місто Форталеза, торік було зафіксовано близько 5 тисяч вбивств.