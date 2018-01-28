У Сумській області на полюванні загинув заступник голови РДА – поліція

Заступник голови Лебединської райдержадміністрації в Сумській області, депутат тамтешньої районної ради Іван Легкий загинув під час полювання, повідомила прес-секретар поліції регіону Ельвіра Біганова в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Повідомлення про те, що в лісовому масиві села Московський Бобрик на полюванні в результаті пострілу загинула людина, надійшло сьогодні до чергової частини о 10:38. На місце події виїхала і зараз там працює слідчо-оперативна група. Загиблому чоловіку 60 років. Він є депутатом Лебединської райради, заступником голови Лебединської районної адміністрації», – сказала Біганова.

За її даними, чоловік загинув миттєво. Вона розповіла, що поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про «вбивство». Слідчі допитують «всіх, хто з ним був».

Згідно з біографією Легкого, він обіймав посаду заступника голови Лебединської районної державної адміністрації Сумської області з 2007 року. У грудні 2017-го йому виповнилося 60 років.