Обстрілів на фронті за день наразі не було – військові

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти російської гібридної агресії на частині Донбасу повідомили, що від початку доби станом на 18-у годину обстрілів на лінії зіткнення в бік українських опорних пунктів не було, режим тиші зберігався на всій лінії.

У повідомленні нічого не згадано про можливих потерпілих українських військових.

«Підрозділи української армії суворо дотримуються мінських домовленостей. Ситуація в районі проведення АТО перебуває під контролем Збройних сил України. Бойові підрозділи, які виконують завдання на першій лінії оборони, пильності не втрачають: перебувають на своїх постах, укріплюють позиції та спостерігають за противником», – мовиться в повідомленні.

У підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», визнаних в Україні терористичними, не робили ніяких заяв щодо становища на фронті протягом 28 січня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року, що формально чинний досі. Він мав на меті замінити оголошений було у зв’язку з початком у вересні 2017 року навчального року «режим тиші», який не призвів до припинення обстрілів. Нинішнє нове перемир’я так само порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.