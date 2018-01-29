Доба на Донбасі минула без втрат серед військових ЗСУ – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 28 січня жодний український військовий не загинув і не був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 4 обстріли укріплень Збройних сил України.

«На луганському напрямку у вечірній час бойовики активізувалися на Світлодарській дузі. Ворог зі 120-міліметрових мінометів та великокаліберних кулеметів декілька разів вів вогонь довкола Луганського. Міномети цього ж калібру противник застосував по наших позиціях неподалік Троїцького. На донецькому напрямку з гранатометів незаконні збройні формування обстрілювали опорні пункти сил АТО біля Широкина», – йдеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» ще не оприлюднили повідомлень про бойові дії 28 січня. В угрупованні «ЛНР» заявили про чотири випадки порушення перемир’я з боку українських військових.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.