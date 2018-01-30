Футбол: київське «Динамо» повідомило про підписання гравця збірної Перу

Футбольний клуб «Динамо» Київ підписав контракт із перуанським центральним захисником Карлосом Самбрано, повідомила прес-служба команди.

У «Динамо» не уточнюють термін, на який розрахована угода з гравцем.

До цього 28-річний футболіст виступав за німецькі «Шальке 04», «Санкт-Паулі» і «Айнтрахт», російський «Рубін», а також грецький ПАОК. За національну збірну Перу футболіст зіграв 43 матчі.

Після 19 турів чемпіонату України «Динамо» перебуває на другому місці в турнірній таблиці. Команда відстає від донецького «Шахтаря» на три очки.