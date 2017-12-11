Футбол: київське «Динамо» зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи з грецьким АЕКом

Київське «Динамо» зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи з грецьким АЕКом.

В інших матчах плей-оф «Борусія Дортмунд» зустрінеться з «Аталантою», «Ніцца» з московським «Локомотивом», «Копенгаген» з «Атлетико Мадрид», московський «Спартак» з «Атлетиком», «Селтік» із «Зенітом», «Наполі» з «Лейпцигом», «Црвена звезда» з «ЦСКА Москва», «Ліон» з «Вільяреалом», «Реал Сосьєдад» із «Зальцбургом», «Партизан» з «Вікторією Пльзень», «Стяуа Бухарест» з «Лаціо», «Лудогорець» з «Міланом», «Астана» зі «Спортингом», «Естерсунд» з «Арсеналом», а «Марсель» – з «Брагою».

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 15 і 22 лютого.

«Динамо» кваліфікувалося до плей-оф Ліги Європи з першого місця в групі В, де також грали сербський «Партизан», швейцарський «Янг Бойз» та «Скендербеу» з Албанії.