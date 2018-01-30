Посланець ООН щодо суперечки Греції і Македонії: настав час для ухвалення рішень

Посланець ООН Метью Німіц 30 січня провів переговори в Афінах із врегулювання суперечки Греції і Македонії щодо офіційної назви останньої.

«Настав час для ухвалення рішень. Як на мене, ми можемо говорити про тижні обговорення, щоб зрозуміти, чого ми досягли», – сказав Німіц напередодні схожих переговорів, що відбудуться у столиці Македонії Скоп’є.

За його словами, в Афін і Скоп’є є воля «спробувати досягти рішення».

Після переговорів міністр закордонних справ Греції Нікос Котціас заявив телеканалові ERT: «Перше, що потрібно обговорити – це назва мовою або мовами сусідньої країни, яка не може бути перекладена жодною іншою мовою».

Котціас додав, що Афіни представлять проект пропозиції Скоп’є вже наступного місяця.

Греція виступає проти того, щоб Скоп’є використовувало назву «Македонія» від часу проголошення його незалежності від колишньої Югославії у вересні 1991 року. Така позиція Греції ускладнює вступ Македонії до Євросоюзу і НАТО. У Греції наполягають, що Македонією не можуть називатися одночасно дві території – країна і грецький регіон.

Прем’єр-міністри Греції і Македонії Алексіс Ципрас та Зоран Заєв минулого тижня організували переговори в своїх країнах із політичними лідерами, щоб обговорити стратегію перед запланованими зустрічами з Німіцом.

Хоча керівництво країн заявляло про «наближення» врегулювання суперечки, і Греція, і Македонія стикаються з потужним спротивом щодо компромісу з боку націоналістів в своїх країнах. В Афінах навіть запланували на 4 лютого масову акцію протесту проти компромісу щодо назви «Македонія». Організатори кажуть, що хочуть зібрати близько мільйона людей.