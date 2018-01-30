У Росії слідство не продовжило домашній арешт математику, арештованому через акції 2 квітня

Російські слідчі вирішили не продовжувати домашній арешт математику Дмитру Богатову, якого звинувачували у закликах до тероризму і масових заворушень під час неузгодженої акції протесту у російській столиці 2 квітня 2017 року. Про це з посиланням на джерела повідомляє російське державне новинне агентство ТАСС. Відсутність клопотання про продовження арешту підтвердив виданню «Медіазона» адвокат Богатова Саркіс Дарбинян.

«Слідство відпустило Богатова з-під домашнього арешту у зв’язку з відсутністю підстав для продовження йому запобіжного заходу», – цитує ТАСС слова представника Слідчого комітету Росії.

Раніше стало відомо, що фахівці експертно-криміналістичного центру МВС Росії не виявили доказів провини математика.

25-річного Богатова, викладача Московської фінансово-юридичної академії, затримали 6 квітня 2017 року. За версією російського слідства, він під вигаданим ім’ям закликав у соціальних мережах до насильства під час мітингу 2 квітня. Сам Дмитро Богатов звинувачення відкидає.

Захист направив в Європейський суд з прав людини скаргу на рішення про його арешт. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Богатова політичним в'язнем.