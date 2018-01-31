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31 Січень 2018, Київ 13:00
Новини | Події

Суд відкрив провадження за позовом депутата Мосійчука до директора НАБУ

Ігор Мосійчук

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом народного депутата Ігоря Мосійчука до директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, повідомила прес-служба суду 31 січня.

«Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність директора НАБУ Артема Ситника, яка полягає у не виданні наказу щодо необхідності до початку досудового розслідування кримінальних правопорушень за ознаками передбаченими статтями 3661 та 3682 Кримінальному кодексу України, попереднього встановлення Національним агентством з питань запобігання корупції фактів порушення антикорупційного законодавства у ході повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», – йдеться в повідомленні.

Раніше сам Мосійчук писав у соцмережах, що причиною позову стали «протиправні», на його думку, дії співробітників НАБУ по відношенню до нього, його рідних і близьких. Наприкінці грудня співробітники НАБУ проводили обшуки в рамках слідчих дій за фактом можливого вчинення депутатом Ігорем Мосійчуком злочинів, передбачених статтями про декларування недостовірної інформації та про незаконне збагачення.

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